Ana Maria Braga repreende Lourinho após ser chamada de avó

11/04/2022 | 12:10



Ana Maria Braga é consagrada por conta de seu programa diário Mais Você, da TV Globo! Então, é claro que vários momentos - dentro e fora da atração - acabam arrancando risadas, ou até críticas, do público. Logo após o novo mascote aparecer, alegando ser filho de Louro José, a loira ficou cheia da dúvidas e protagonizou momentos fofos e polêmicos ao vivo. Nesta segunda-feira, dia 11, Ana decidiu mostrar os enfeites de Páscoa do estúdio e perguntou a opinião do papagaio:

Louro, você gostou da decoração?.

O filhote, por sua vez, respondeu:

Bom dia, vó Ana Maria. Eu gostei demais. E olha só, já tem uma galera [coelhos cenográficos] me acompanhando aqui. Só faltou o chocolate.

Ao ouvir o termo usado por Lourinho, a apresentadora disparou:

É tudo com calma aqui. Devagar, é devagar. Devagarinho... A gente vai chegando lá. Assim como a gente vai chegando lá com você me chamando de avó. Porque a gente não tem ainda o resultado do exame de DNA.

O teste ficcional de que Ana se referia foi feito alguns dias antes para saber se o tal mascote realmente era filho do Louro José original, interpretado por Tom Veiga, que morreu em novembro de 2020.

Nas redes sociais, o público interpretou a fala da loira de outra forma. Muitos até questionaram se ela estaria desconfortável com a presença do personagem.

Só eu que percebo que a Ana Maria Braga não se sente bem ao lado do novo Louro José, escreveu um internauta.

Ana Maria está sem paciência com essa novo Louro, observou outro.

Será?