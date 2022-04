OTA: Volvo faz atualização remota em 34 países de forma simultânea

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/04/2022 | 11:55



A Volvo anuncia que a atualização de software over-the-air (OTA) agora está disponível para os mais recentes modelos XC90 e segue nos carros que já possuíam o Android Automotive OS, como XC60, XC40 e C40. Assim, todo o portfólio da empresa será contemplado com a tecnologia, que tem a proposta de adicionar novos recursos e melhorar as funcionalidades existentes.

Na prática, proprietários de mais de 190 mil carros da Volvo em 34 países receberão um upgrade de seu sistema de infoentretenimento para a versão mais recente do Android Automotive OS – Android 11. Também terão acesso a novas categorias de aplicativos no Google Play, incluindo navegação, carregamento e estacionamento, agora disponíveis com streaming de vídeo, previsto para ser adicionado no fim do ano.

Além disso, a última atualização OTA traz melhorias de recursos, que vão desde um melhor gerenciamento de energia até a climatização de cabine, bem como melhorias e atualizações de funcionalidades de compatibilidade entre aplicativos móveis e aplicativos no carro.

Esta será a oitava atualização. Desde o início do ano passado, a empresa vem oferecendo a tecnologia OTA regularmente na maioria dos mercados da Volvo. A expectativa é que o volume de carros cobertos cresça a cada novo upgrade.