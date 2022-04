Funcionários da Toyota voltam ao trabalho

Da Redação



11/04/2022 | 11:26



Os funcionários da fábrica de São Bernardo da Toyota decidiram voltar ao trabalho a partir desta segunda-feira. Eles haviam paralisado as atividades após a empresa comunicar, na última semana, o encerramento das atividades na unidade, transferindo a produção de peças para as plantas de Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz.

Na assembleia desta manhã, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC comunicou a decisão da audiência de conciliação realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na sexta-feira. A Justiça do Trabalho determinou a criação de uma mesa de negociação para a verificação da viabilidade da permanência da fábrica em São Bernardo. Durante a assembleia, os trabalhadores também aprovaram o retorno aos postos de trabalho já a partir de hoje.

A audiência de conciliação aconteceu após a Toyota entrar com uma ação contra as mobilizações dos trabalhadores depois da entrega do aviso greve na quarta-feira. A decisão judicial também assegurou que os protestos e manifestações ocorridos dos dias 6, 7 e 8 de abril não serão descontados dos salários dos trabalhadores.

Para o presidente do Sindicato, Moisés Selerges, a decisão da Justiça acabou por atender o pedido do Sindicato e a decisão de retorno aos postos de trabalho na assembleia de hoje foi soberana.

“Os trabalhadores seguiram a orientação da justiça de retornar ao trabalho e entenderam a vitória desta primeira fase. Queremos agora que nesta mesa de negociação tenhamos junto ao Sindicato e a empresa a participação do município, do Estado e o acompanhamento da Justiça do Trabalho. Queremos sentar, conversar e desenvolver alternativas”, destacou Selerges.

Hoje a direção do Sindicato tem reuniões com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo e com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).