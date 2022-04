Tati Zaqui tem show interrompido por policiais armados com fuzis

11/04/2022 | 11:10



Convidados inesperados? Tati Zaqui estava se apresentando em uma calourada em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, no último sábado, dia 9, quando foi interrompida por policiais armados com fuzis. Segundo o Leo Dias, a cantora se assustou e saiu correndo do palco após ouvir troca de tiros.

No vídeo enviado ao colunista, dois oficiais entram no local e um deles gritou enquanto batia a arma apontada para o palco em uma caixa.

- Desliga essa p***a aqui, c*****o!

De acordo com fontes que estavam no local, a polícia não deu motivos para interromper a performance. Tati, por outro lado, se pronunciou:

- Fui contratada pra fazer esse show em Ponta Porã, a festa era calourada de medicina, uma festa já conhecida na região, mas no final da apresentação os policiais invadiram o local pra acabar com a festa, não sei o motivo até agora. O que me fez correr do palco foi o fato deles baterem com a arma muito forte em cima das caixas de som, assustando todas as pessoas que estavam lá.