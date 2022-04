Buchecha fala da saudade de Claudinho e faz revelações

11/04/2022 | 11:11



Só love, só love? Prestes a completar 30 anos de carreira, Buchecha tenta manter o sorriso largo no rosto mesmo após perder o seu parceiro musical para um acidente de carro. Claudinho morreu em 2002 e o cantor recorda de tudo como se fosse ontem. Aos 47 anos, durante entrevista ao Domingo Espetacular, ele disparou:

- Não tem como esquecer alguém que está dentro do nosso coração. O Claudinho foi muito mais do que um amigo. Ele foi um anjo na minha vida. Impossível esquecer um anjo, está sempre com a gente.

Buchecha ainda revelou o motivo de ter recebido um apelido tão icônico:

- Ele vem por causa do nome, né. Quando você vê alguém com um apelido assim é porque o nome de batismo não é legal. O meu é Claucirlei Jovêncio de Souza [risos]. E quando formamos a dupla eu vi que era muito comum dois nomes, então falei: Ah, deixa Claudinho e Buchecha mesmo. Ficou e deu certo!