No Mais Você, Linn da Quebrada alfineta Arthur Aguiar: Não vou nem falar quem é contraditório aqui

11/04/2022 | 11:11



Linn da Quebrada, a última eliminada do BBB22, participou da tradicional conversa com Ana Maria Braga no Mais Você desta segunda-feira, dia 11. Ao analisar sua passagem no game, a sister revelou o que acredita ter sido responsável pela sua eliminação do reality.

- Eu acho que isso se deu no momento em que eu tive o maior poder de decisão na casa. Na prova de resistência, em um gesto muito bonito dos meninos eu ganho a liderança. Foi um gesto muito bonito, mas também foi conturbado porque eu já tinha um antagonista no jogo, que era o DG [Douglas Silva] e o PA[Paulo André]. Quando o PA dá o anjo pro Arthur, e ainda assim eu voto no PA, eu sinto que isso foi um erro. Mesmo eu tendo esses conflitos com PA. Eu poderia ali ter construído outro caminho, ter esperado por um outro momento. Eu sinto que isso de alguma forma afetou.

Ana questionou Lina sobre suas contradições no jogo e mostrou uma fala de Arthur Aguiar comentando justamente sobre essas atitudes. Aproveitando a deixa, a sister mandou uma indireta para o ator.

- Não vou nem falar quem é contraditório aqui. Acho que faz menos sentido o que o Arthur está trazendo aqui, não só nesse momento, mas em outros também.

Sobre as famosas brincadeiras bobas e gostosas, principalmente com Paulo André e Eliezer, Lina comentou:

- Nunca faltei com o respeito, não sinto que faltei com respeito.

A sister também confirmou que sentiu medo quando Arthur voltou do quarto secreto, e que questionou sua força no jogo.

- Quando eu percebo que aquilo foi um paredão falso a gente acaba se questionando sobre a nossa força no jogo. Quando ele suspostamente sai a gente celebra, eu nunca mais vou pular em uma piscina. Nunca mais. Ficou feíssimo pra minha carreira, Ana, brinca Lina.