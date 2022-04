Charge - 11 de abril de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



11/04/2022 | 10:14



O valor da cesta básica em março foi de R$ 1.090,53 no Grande ABC, o que corresponde a 90% do valor do salário mínimo (R$ 1.212). A alta foi de 8,16%, somando R$ 82,31 a mais na comparação com fevereiro.

Esse levantamento da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) considera os preços de 34 produtos de necessidade básica para o consumo de uma família com quatro pessoas, dois adultos e duas crianças. O total atingiu quatro dígitos pela primeira vez em janeiro