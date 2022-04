Médicos consideram caso de Rodrigo Mussi um milagre

11/04/2022 | 10:11



Rodrigo Mussi segue se recuperando no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Segundo Diogo Mussi, irmão do ex-BBB, os médicos estão otimistas com o tratamento e falam até que o caso pode ser considerado um milagre.

O Rod segue estável, com boas reações neurológicas. O processo de extubação dele vai levar alguns dias. Um dos médicos afirmou que o caso do Rodrigo é um milagre e que sua recuperação tem sido muita boa. O Rodrigo renasceu!

Segundo informações do jornal Extra, Rodrigo tem tido espasmos e movimentos involuntários com os braços e pernas, o que é considerado totalmente normal pelo os médicos.

Conforme a sedação vai diminuindo, a tendência é que os instrumentos invasivos sejam retirados. O organismo age de forma mecânica, quando entende que precisa retirar toda a presença de objetivos estranhos.

Mussi sofreu um acidente de carro no dia 31 de março. O ex-BBB estava passando pela Marginal Pinheiros, em São Paulo, quando o motorista cochilou no volante e bateu em um caminhão.

Rodrigo teve um traumatismo craniano, fraturou a perna e teve uma lesão na coluna.