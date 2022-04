Maria Fernanda Cândido relembra reação dos filhos após ser confirmada em Animais Fantásticos

11/04/2022 | 10:10



Desde que o nome da atriz Maria Fernanda Cândido foi confirmado em Animais Fantásticos, todos os brasileiros e fãs do mundo bruxo foram à loucura e se mostraram ansiosos para o lançamento do filme, que estreia no dia 14 de abril.

Em entrevista ao Fantástico, na noite do último domingo, dia 10, a atriz falou um pouco como foi o teste para saga. Segundo ela, foi em época de pandemia e recebeu toda ajuda dos filhos e do marido:

Esses testes assim, para produções grandes, eles são confidenciais. Então, você não sabe o que que é. Eu não tinha alguém para contracenar comigo, não tinha nada. Eu pedi para os meus filhos fazerem a contracena, para o meu marido fazer a câmera com o celular, contou.

Maria também contou que a reação dos filhos foi bem diferente e interessante:

E foi muito interessante, porque eles sempre reclamam: mãe, você tem que viajar. Você deixa a gente sempre para viajar, para trabalhar. E, dessa vez, não. Dessa vez foi: mãe, vai tranquila. Ficaremos muito bem, disse.

Vale pontuar que Maria Fernanda será Vicência Santos, a ministra da magia do Brasil. A história do longa mergulha no passado de Dumbledore e no seu relacionamento com Grindelwald, agora interpretado pelo ator dinamarquês Mads Mikkelsen.

Além da atriz brasileira, quem também conversou com o Fantástico foram os atores Jude Law, que interpreta Alvo Dumbledore, e Eddie Redmayne, o Newt Scamander.

Tanto o Newt quanto o Dumbledore iriam para o Rio. Então, quando eles viram que teriam que filmar tudo aqui na Inglaterra, não dava nem para fingir que era o Rio, porque era inverno aqui e a gente não tinha os raios de sol, revelou Eddie.

Nem um céu azul para imitar o Rio, completou Jude.