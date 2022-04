Com dívida de 3 mil reais em hospital, Belo e Gracyanne são procurados pela Justiça

11/04/2022 | 09:10



Polêmica! O cantor Belo e a sua esposa, Gracyanne Barbosa, estão sendo procurados pela Justiça por uma dívida de 3 mil reais em um hospital na cidade São Paulo.

Segundo a administração da unidade de saúde, Gracyanne precisou ser hospitalizada e, na época, o músico firmou um contrato de prestação de serviço. O hospital cumpriu com as obrigações, mas o casal acabou não realizando o pagamento. Vale pontuar que o atendimento médico ocorreu em 2018.

Belo e Gracy ainda não foram citados pela dívida na Justiça. O primeiro pedido ocorreu em 2020. Em outubro, as cartas enviadas para o endereço do casal, voltaram negativas. Ainda, no mesmo mês, a unidade de saúde tentou uma nova citação.

Vale pontuar que além dessa polêmica, o cantor tem problemas financeiros com o ex-jogador Denílson, que já o cobrou na televisão brasileira.