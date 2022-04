Boston 'desobedece' torcida, garante 2° lugar no Leste e terá playoffs mais duros

11/04/2022 | 08:52



Pouca coisa estava em jogo na última rodada da temporada regular da NBA. Até com as equipes do play-in decididas (repescagem de 7° a 10°), restava definir quem ficaria entre segundo e quarto na Conferência Leste. Ao Boston Celtics bastava um triunfo, mas a torcida cobrou time reserva para evitar possíveis embates com Brooklyn Nets e, posteriormente, com o campeão Milwaukee Bucks. O time agiu com seriedade, utilizou os titulares e venceu os reservas do Memphis Grizzlies por 139 a 110.

O rival do playoffs sai do embate entre os favoritos Nets e o Cleveland Cavaliers, nesta terça-feira. A fase decisiva começa para o Boston no domingo. Avançando, terá pela frente quem passar entre os Bucks e o Chicago Bulls.

Na rodada decisiva de domingo, o Boston entrou em quadra já sabendo da derrota dos Bucks. Podiam até repetir os rivais e tentar a quarta posição, para ter Toronto e Miami pela frente, o que a torcida achava um caminho menos complicado, mas o técnico Ime Ukoda não queria saber de perder jogo para escolher adversário.

"Estávamos preocupados conosco e em seguir progredindo", disse Udoka, que vem melhorando o desempenho dos Celtics a cada rodada. O time saiu de posições inferiores não faz muito tempo para chegar motivado aos playoffs.

"É emocionante (fechar em segundo)", festejou Horford, autor de 13 pontos. "Não sei se em meados de janeiro isso seria uma possibilidade. Estávamos brigando por 5° ou 6°. Fechar nesta posição é uma prova da força do nosso grupo." Jason Tatum foi o cestinha da equipe, com 31 pontos, com Jaylen Brown anotando outros 18.

Fora dos playoffs, o Los Angeles Lakers se despediu com vitória, ao superar o forte Denver Nuggets por 146 a 141. Já o Golden State Warriors voltou a crescer e, com 41 pontos de Klay Thompson, bateu o New Orleans Pelicans por 128 a 107.

Confira os resultados de domingo:

Dallas Mavericks 130 x 120 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 138 x 88 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 80 x 111 Utah Jazz

Denver Nuggets 141 x 146 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 109 x 116 Sacramento Kings

New Orleans Pelicans 107 x 128 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 120 x 124 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 110 x 139 Boston Celtics

New York Knicks 105 x 94 Toronto Raptors

Orlando Magic 125 x 111 Miami Heat

Philadelphia 76ers 118 x 106 Detroit Pistons

Charlotte Hornets 124 x 108 Washington Wizards

Brooklyn Nets 134 x 126 Indiana Pacers

Houston Rockets 114 x 130 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 133 x 115 Milwaukee Bucks