Zelensky volta a pedir mais ajuda militar, em discurso ao Parlamento sul-coreano

11/04/2022 | 08:48



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez nesta segunda-feira (11) um novo apelo por mais ajuda militar, num momento em que Kiev se prepara para as que prometem ser as maiores batalhas da guerra com os russos, no leste do país.

Em discurso virtual a parlamentares da Coreia do Sul, Zelensky pediu equipamentos militares, pressionando Seul a se comprometer a entregar mais do que a assistência humanitária e auxílio não letal que forneceu até o momento.

"Agradecemos a Coreia do Sul pela ajuda que ofereceu até agora, mas, para sobrevivermos à guerra com a Rússia, precisamos de mais ajuda", disse Zelensky, em pronunciamento de cerca de 15 minutos.

A Ucrânia vem intensificando apelos por equipamentos militares pesados para enfrentar tanques e ataques com artilharia que deverão acontecer na região de Donbas, no leste do país. Tanto os ucranianos quanto os russos estão deslocando tropas e armas para a região.

O principal objetivo da Rússia, no momento, é conquistar áreas de Donbas que ainda não estão sob controle de Moscou. Fonte: Dow Jones Newswires.