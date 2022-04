Time feminino de Santo André vence e ocupa a terceira posição

Da Redação



11/04/2022 | 08:45



A Associação Desportiva Santo André manteve o bom momento na LBF (Liga de Basquete Feminino) 2022 ao derrotar o Vera Cruz/Campinas, ontem, por 84 a 73 (38 a 30 no primeiro tempo), no ginásio Laís Elena (Complexo Pedro Dell’Antonia), em Santo André, pela quinta rodada.

Com o resultado positivo, a equipe andreense aparece na terceira colocação na classificação geral, com quatro vitórias e uma derrota. O time volta à quadra quarta-feira, às 19h30, contra o time de Mesquista, no Rio de Janeiro.

No jogo de ontem, o time andreense usou bem o fator quadra, começou o jogo impondo seu ritmo e ficou na frente nos três primeiros quartos. Com isso, assumiu o comando do marcador e conseguiu desgarrar.

As atletas mais efetivas do time da casa foram Vanessa Sassa Gonçalves (22 pontos), Evelyn Larissa (18) e Jaqueline de Paula (17). “Foi uma vitória muito importante, pois era uma briga direta na tabela de classificação. Tivemos algumas dificuldades no primeiro tempo, principalmente no rebote defensivo, mas corrigimos no segundo e conseguimos um ritmo melhor no ataque”, comentou o técnico Rafael Souza.