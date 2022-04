Greve de servidores cria dificuldades localizadas, sinaliza BC

11/04/2022 | 08:04



Em reunião com presidentes de alguns dos maiores bancos do País na sexta-feira, o Banco Central sinalizou que a greve de servidores do órgão ainda não gera risco sistêmico, embora crie dificuldades localizadas, segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Os servidores do BC estão em greve desde o último dia 1.º de abril, em busca de reestruturação de carreira e reajustes salariais.

O Sindicato Nacional de Funcionários do BC (Sinal) já disse que a paralisação poderia afetar, por exemplo, a preparação para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em maio.

Um dos efeitos visíveis da greve está no atraso nas divulgações de notas estatísticas e boletins, como o Focus e o IBC-Br.

O BC, entretanto, não teria comentado sobre esses efeitos na reunião. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.