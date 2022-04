Decidimos o futuro (peso) de nossos filhos!

Antonio Carlos do Nascimento



11/04/2022 | 08:06



Muito do que os filhos serão na vida adulta depende de escolhas que não são deles. Pais com melhores recursos financeiros procuram escolas mais estruturadas, com níveis maiores de exigência. No outro extremo, encontrar escola pública protegida do assédio do mundo das drogas pode ser o que melhor se ofereça.

Crianças e adolescentes envolvidos com esporte e/ou música estabelecem melhores desempenhos em inúmeros campos de suas vidas futuras, assim como as filosofias religiosas formatam, em suas orientações, muito de seus comportamentos. Embora não fique garantido que as atividades esportivas, musicais ou religiosas serão mantidas, fará bastante diferença que tenham sido oferecidas tais iniciações.

Mas, o item mais instintivo e venerado pelos pais, verdade aparente para qualquer espécie animal, é a alimentação de seus filhos. Humanos empenham o que podem para atender às necessidades alimentares de suas proles.

O fato é que há algumas décadas estamos errando continuamente na nutrição infanto-juvenil e muito embora seja apontado exagero na oferta calórica, a verdade é que esse público é modificado em seus cérebros para consumirem muito mais do que precisam.

As alterações podem ser provocadas por vários elementos, substâncias contidas em vários materiais que estabelecem relação com nossos organismos, mas seguramente os compostos químicos contidos em alimentos processados e ultraprocessados, tendência de consumo crescente nas últimas cinco décadas, são os principais culpados.

Tal observação pode ser confirmada pelos dados divulgados pelo Imperial College London, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, demonstrando que nos últimos 50 anos houve aumento da obesidade infanto-juvenil na ordem de 1.027 %, o dobro daquela observada para adultos.

Para o mesmo cenário, um representativo estudo multicêntrico desenvolvido na Universidade de São Paulo e publicado no Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, demonstrou que o consumo de alimentos ultraprocessados na adolescência aumenta em 45% as chances de obesidade na vida adulta. (a pesquisa foi apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp).

Inúmeras outras pesquisas sugerem fortemente que dietas saudáveis (e exercícios físicos) podem prevenir o desenvolvimento da obesidade infanto-juvenil e minimizar sua incidência na fase adulta. Então, ações públicas contundentes abordando o universo infanto-juvenil devem ser desenvolvidas, incluindo radical intervenção nos cardápios de escolas públicas e privadas.

Antonio Carlos do Nascimento é doutor em Endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.