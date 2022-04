Eliezer é o novo líder do BBB22! Saiba como foi a prova!

11/04/2022 | 01:10



Seguimos com o super domingo do BBB22!

Após a eliminação de Linn da Quebrada, foi hora de Prova do Líder!

Antes de começar, cada brother precisou escolher escolher uma das palavras disponíveis e se posicionar no local determinado. Todas as palavras tinham vogais faltando, e para conquistá-las, eles precisavam lançar duas bolinhas em um painel e tentar conquistar as letras que faltam.

Na primeira rodada, quem saiu na frente foi Eliezer, que conseguiu duas vogais. Todos os outros brothers conseguiram apenas uma.

Na segunda rodada, Natália, Eliezer e Gustavo conseguiram todas as vogais que precisavam, e com isso, eles foram para uma rodada de desempate.

No desempate, cada um precisava escolher uma das vogais de sua palavra para acertar no painel. Eles tiveram apenas uma chance para conseguir. Natália escolheu a letra A e conseguiu! Depois, Eliezer também conseguiu acertar a letra E que havia escolhido. Gustavo não acertou e foi eliminado.

A segunda rodada de desempate foi decisiva. Natália errou sua letra, mas Eliezer acertou e se tornou o Líder! O brother colocou no VIP Natália e Jessilane.

Sem muito tempo para pensar, Tadeu Schmidt perguntou à ele quem seria sua indicação ao paredão. Eli indicou Paulo André.

E aí, o que você achou da prova?