Formando dupla com Zverev, Melo estreia com vitória no Masters de Montecarlo

10/04/2022 | 20:59



Um mês e meio após o ataque de fúria de Alexander Zverev em Acapulco, o tenista brasileiro Marcelo Melo voltou a formar dupla com o amigo alemão, neste domingo, no Masters 1000 de Montecarlo, em Mônaco. A dupla estreou com vitória sobre o polonês Hubert Hurkacz e o italiano Jannik Sinner por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h09min.

Convidada da organização, a dupla avançou às oitavas de final na estreia de Melo na gira de saibro europeia. O brasileiro joga com Zverev nesta semana porque seu parceiro habitual, o croata Ivan Dodig, jogará em Montecarlo com o compatriota Marin Cilic. Na sequência, brasileiro e alemão vão enfrentar os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, que formam a parceria cabeça de chave número quatro do torneio.

A última vez que Melo jogou com Zverev ficou marcada pelo ataque de raiva do alemão na derrota logo na estreia do ATP 500 de Acapulco, no México, no fim de fevereiro. Na ocasião, Zverev acertou seguidas raquetadas na cadeira do árbitro do jogo. Ele foi multado e, em seguida, sofreu uma punição condicional da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) - terá dura sanção pela frente se cometer nova infração no prazo de um ano.

Amigos pessoais, Melo e Zverev jogam juntos pela terceira vez nesta temporada. Além do torneio mexicano, também estiveram no ATP 250 de Montpellier. Na França, assim como aconteceu em Acapulco, a dupla não passou da rodada de abertura.

Sem conseguir repetir as mesmas performances dos últimos anos, o brasileiro ex-número 1 do mundo ocupa no momento o 48º lugar do ranking de duplas da ATP. Em Montecarlo, é o único tenista brasileiro competindo, tanto nas duplas quanto na chave de simples.