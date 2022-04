Igreja Católica da região avalia liberar o uso de máscaras nos cultos

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



11/04/2022 | 00:01



O uso de máscaras vai continuar sendo obrigatório nas paróquias das sete cidades do Grande ABC pelo menos até o domingo de Páscoa. Ontem, logo após celebração da Missa de Ramos, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Santo André, o bispo dom Pedro Carlos Cipollini – responsável por todas as paróquias da região – admitiu que está sendo avaliada a possibilidade de liberação para a próxima semana.

Mesmo após a desobrigatoriedade do uso de máscara pelo Estado, no mês passado, a Igreja Católica da região decidiu manter a proteção contra a Covid-19. Na época, o bispo dom Pedro justificou a decisão alegando que era o momento de retomada dos fiéis aos cultos, e a medida visava proteger, principalmente, a saúde dos mais vulneráveis.

A nova decisão deverá ser anunciada na próxima semana porque a expectativa é de presença de grande público nas paróquias para celebração da Semana Santa. Por conta da aglomeração, o uso do item continuará obrigatório nesse período.

Além do feriado santo, os índices da pandemia também serão levados em considerãção para tomada de decisão. “Pelo menos até domingo as máscaras continuam obrigatórias nas paróquias do Grabde ABC. Depois, caso os indicadores continuem baixos, possivelmente o item não será mais exigido”, declarou dom Pedro.

Ele ainda ressaltou que o uso será opcional, e quem quiser poderá continuar utilizando a máscara. “Acredito que já seja o momento para desobrigar o uso de máscaras, mas não podemos descuidar justamente agora. Por isso essa decisão será estudada com muita cautela”, finalizou.

DOMINGO DE RAMOS

As comemorações da Semana Santa, que iniciaram ontem para todos os católicos, também marcaram o domingo no Grande ABC, com a celebração da Missa de Ramos nas paróquias das sete cidades. Em Santo André, os fiéis lotaram a Catedral Nossa Senhora do Carmo, no Centro, para relembrar a chegada de Jesus Cristo a Jerusalém, em Israel.

A celebração foi presidida pelo bispo dom Pedro e também foi transmitida ao vivo para quem não pôde comparecer. “A tradiciona Missa de Ramos é uma oportunidade de enviar uma mensagem ao mundo sobre o amor de Jesus, que nos ensina o verdadeiro caminho da felicidade, que é o amor, o serviço e a fraternidade. Não a dominação e violência, como somos convidados a ver todos os dias”, disse o bispo.