Municípios da região divulgam 614 vagas de emprego nesta semana

11/04/2022 | 00:01



As cidades do Grande ABC oferecem nesta semana 614 postos de trabalho, com destaque para São Caetano, que dispõe de 258 vagas. Em seguida estão Rio Grande da Serra (114), Mauá (106), São Bernardo (93) e Ribeirão Pires (43). Santo André e Diadema não divulgaram os números.

Os cargos de São Caetano estão disponíveis no Portal do Emprego da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação). O PAT de Rio Grande da Serra possui 114 cargos para áreas como auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção e operador de empilhadeira, entre outros.

Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) oferece 106 oportunidades e funciona nos dias úteis das 8h às 17h, na Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz. Os interessados devem estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. Mesmo que o candidato não se encaixe nas funções disponibilizadas ou se a vaga já tiver sido preenchida, o munícipe pode solicitar que seus dados sejam cadastrados para oportunidades futuras. Entre as funções disponíveis, há de ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de pavimentação, motorista de van escolar e auxiliar de enfermagem (para pessoa com deficiência), entre outras. As vagas são para trabalhar em Mauá, Santo André e Rio Grande da Serra.

São Bernardo está com 93 postos de trabalho. A maioria é para auxiliar administrativo e operador de máquinas operatrizes (10 cada). A CTR (Central de Trabalho e Renda) da cidade fica na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro, com atendimento de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e às sextas-feiras, das 8h às 15h.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires está localizado nas dependências do Atende Fácil, na Avenida Capitão José Gallo, 55, e, entre as 43 oportunidades disponíveis, oferece 30 para vendedor de serviços. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h, com distribuição de senhas até as 14h30.