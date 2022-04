Sondagem vê Macron à frente, com 54% dos votos válidos no 2º turno na França

10/04/2022 | 19:04



A empresa de pesquisas OpinionWay publicou sondagem neste domingo, 10, segundo a qual o atual presidente da França, Emmanuel Macron, possui 54% das intenções de voto, no segundo turno marcado para o dia 24 deste mês. Sua rival, Marine Le Pen, aparece com 46% dos votos válidos, nessa pesquisa.

Mais cedo, ele ficou à frente no primeiro turno, seguido pela candidata de extrema-direita.

Na sondagem da empresa, um grupo de eleitores foi questionado sobre em quem votaria se a disputa entre Macron e Le Pen fosse no próximo domingo. Do total de questionados, 21% afirmaram que não tinham a intenção de votar no segundo turno.

A empresa informa que sua pesquisa tem margem de erro de 2,6 pontos porcentuais.