Com gols de Hulk, Atlético-MG derrota Internacional na estreia no Brasileirão

10/04/2022 | 18:18



Considerado um dos candidatos ao título do Brasileirão deste ano ao lado de Palmeiras e Flamengo, o Atlético-MG abriu a edição atual do campeonato com uma convincente vitória de 2 a 0 sobre o Internacional, no Mineirão, em Belo Horizonte. E quem deixou o campo como herói da partida foi o atacante Hulk, autor dos dois gols da partida.

O placar não mostrou a superioridade do time mineiro que controlou a partida e perdeu muitas chances de ampliar. Já o Inter, que neste ano sequer chegou à final do Gaúchão e já está eliminado da Copa do Brasil, deu sinais de que muita coisa ainda precisa ser feita.

Após a estreia no Brasileiro, os dois times vão virar a chave no meio de semana para cumprir tabela em torneios internacionais. O Atlético-MG terá pela frente o clássico com o América na quarta-feira pela Copa Libertadores. Já os gaúchos entram em campo na quinta e recebem o Guaireña, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana.

No final de semana, o Brasileiro volta a estar na pauta das duas comissões técnicas. O Inter tem compromisso diante do Fortaleza, em Porto Alegre, enquanto o time mineiro viaja até Curitiba para encarar o Athletico-PR.

No confronto deste domingo no Mineirão, o Atlético-MG fez uma blitz e atordoou o Inter. Depois de cabeçada perigosa de Eduardo Sasha e bola no travessão de Ademir, os anfitriões abriram o placar com o seu principal jogador aos 9. Depois de um bate-rebate na área gaúcha, a sobra ficou com o atacante Hulk que, ao dominar o lance, tirou o goleiro da jogada e tocou para o gol vazio.

A vantagem de 1 a 0 não diminuiu o ímpeto dos mineiros. As constantes deslocações de Keno e Ademir na frente confundiram a marcação rival. Acuado, o Inter mal conseguia trocar passes em seu campo ofensivo.

Em uma exibição sem brilho, o Inter praticamente não incomodou. A sua primeira finalização aconteceu somente ao 35, em um chute cruzado rasteiro de Carlos de Pena que Éverson mandou a escanteio.

Na volta do intervalo, o Inter colocou Mercado no lugar do atacante Wesley Moraes. Com a mudança, o defensor foi para a lateral-esquerda e Liziero, que iniciou o duelo improvisado no setor, passou a ajudar Gabriel na marcação.

A mudança equilibrou as ações, mas foi novamente o Atlético-MG quem chegou com perigo com Savarino, Hulk e Arana. O Inter também assustou em contra-ataque puxado por Taison e conclusão de Ednilson na trave.

Em busca do empate, o Inter se lançou à frente, mas a tarde era mesmo de Hulk. Num lançamento em profundidade, ele ganhou da marcação e só encobriu o goleiro para definir o placar em 2 a 0, aos 47.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 2 X 0 INTERNACIONAL

ATLÉTICO-MG - Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio (Jair), Allan, Keno (Vargas); Hulk, Eduardo Sasha (Zaracho) e Ademir (Savarino). Técnico: Antonio Mohamed.

INTERNACIONAL - Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Kaíque Rocha e Liziero (Boschilia); Gabriel, Edenílson, Maurício (Alemão) e Taison; Wesley Moraes (Mercado) e Carlos de Pena. Técnico: Alexander Medina.

GOLS - Hulk, aos 9 minutos do primeiro tempo e aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel, Carlos de Pena, Mercado, Nathan Silva e Guilherme Arana.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 1.171.590,00.

PÚBLICO - 37.531 pagantes.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).