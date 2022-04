Paróquias da região celebram Missa de Ramos neste domingo

Thainá Lana

As comemorações da Semana Santa, que se iniciaram neste domingo para todos os católicos do País, também marcaram presença na região com a celebração da missa de Domingo de Ramos nas paróquias das sete cidades. Em Santo André, fiéis lotaram a Catedral Nossa Senhora do Carmo, no Centro, para relembrar a chegada de Jesus Cristo a Jerusalém, em Israel.

A missa deste domingo é popular pela benção dos ramos de oliveira e de palmeira levados pelos fiéis ou que são comprados nas portas das igrejas. Os ramos representam uma passagem do evangelho que conta a chegada de Jesus a Betfagé, no monte das Oliveiras – povoado perto de Jerusalém. Na ocasião, discípulos teriam ido buscar dois jumentos para Jesus. Durante o percurso, uma multidão saudou Cristo com ramos de oliveiras cortados das árvores - história contada aos fiéis durante o culto religioso.

A celebração foi presidida pelo bispo diocesano dom Pedro Carlos Cipollin - reponsável por administrar a Igreja Católica nas sete cidades da região - e também contou com transmissão ao vivo para os fiéis que não conseguiram comparecer presencialmente. "A tradiciona Missa de Ramos é uma oportunidade de enviar uma mensagem ao mundo sobre o amor de Jesus, que nos ensina o verdadeiro caminho da felicidade que é o amor, o serviço e a fraternidade. Não a dominação e violência como somos convidados a ver todos os dias e entrar nessa dinâmica destrutiva de um mundo que promete a felicidade apenas para quem for materialista, vaidoso e dominador. Jesus promete a felicidade quando a gente ama e quem ama serve", disse o bispo durante a missa.

USO DE MÁSCARA

O uso de máscaras continua obrigatório nas paróquias das cidades do Grande ABC. Mesmo após a liberação do item pelo Estado, em março deste ano, a igreja católica da região decidiu manter a proteção contra Covid-19 pelo menos até a Páscoa. Logo após celebração da Missa de Ramos, o bispo dom Pedro Carlos Cipollin declarou a possibilidade de desobrigar o uso do item após o próximo domingo.

"Nessa semana iremos receber grande quantidade de público, então para manter a segurança dos fiéis a máscara continua obrigatória nas paróquias. Porém estamos avaliando a possibilidade de liberar o item após o domingo, caso os índices da pandemia não voltem a subir. Acredito que já seja o momento, mas precisamos manter a cautela para garantir a segurança de todos", ressaltou o religioso. Caso a máscara seja liberada pela Diocese de Santo André, o uso nos ambientes internos das paróquias será opcional.