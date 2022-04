Ivete Sangalo e jurados se emocionam com apresentação do Dragão em The Masked Singer Brasil e Pavão é desmascarada!

10/04/2022 | 17:10



Dia de emoção em The Masked Singer Brasil!

As apresentações dos mascarados já costumam mexer com os jurados normalmente, que se emocionam com a voz, a música, ou com a performance como um todo. Mas a apresentação do Dragão deste domingo, dia 10, provocou algo a mais.

O tema das apresentações foi clássicos do cinema, e o Dragão performou a canção Ciclo Sem Fim, do Rei Leão. A música fez todos os jurados, assim como a apresentadora Ivete Sangalo, pensarem em seus filhos.

- Obrigada. Essa música representa muito. Neste momento as minhas filhas devem estar assistindo e devem estar falando: Mãe, que lindo!, disse Ivete.

Tatá Werneck falou sobre a emoção que a música a fez sentir por ainda estar lidando com a perda de sua avó:

- Eu fiquei muito emocionada porque eu tinha um medo na vida que era perder a minha avó. Eu a perdi. Não, ganhei, porque foi uma das melhores coisas da minha vida, e três dias depois, estava aqui. Então esse programa está sendo muito bom para mim porque ele me faz rir, me faz esquecer de um monte de coisas e me emocionar com esse Dragão que pegou uma música que já emociona e ele deu um corpo, uma alma. O seu talento me emociona muito.

E o dia não parou por aí. Como de costume, ao final do programa foi preciso eliminar um mascarado e revelar sua identidade, e desta vez, quem deixou o programa foi a Pavão! Ao tirar a máscara, o público deu de cara com Negra Li!

O cantor Ferrugem, que era o convidado do dia, ainda brincou dizendo que irá penhorar seus ouvidos, pois ele disse que trabalhou com a cantora há alguns meses e deu certeza de que o timbre da Pavão não era o de Negra Li! Ops!