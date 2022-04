Fafy Siqueira abre o jogo e fala sobre esposa que escondeu por anos: -Estou de saco cheio de mentir

10/04/2022 | 16:10



O amor sempre esteve no ar! Fafy Siqueira abriu o jogo durante o Caldeirão e revelou quando decidiu contar ao mundo que estava casada com Fernanda Lorenzoni. Ela manteve a relação em segredo por muitos anos, mas, após sofrer um acidente, ela decidiu revelar a companheira.

- A Fernanda é a minha esposa há seis anos. É legal porque eu nunca saí do armário. Sempre fui dentro do armário para caramba. Há dois anos me perguntaram se eu tinha caído, me machucado, e quem estava comigo. Eu cheguei na sala e disse: Estou de saco cheio de mentir; e falei a verdade: Com a minha esposa.

Além de falar sobre o momento que cansou de esconder sua orientação sexual, Fafy também contou como conheceu Fernanda:

- Ela era diretora assistente e aí vinha essa garotinha encher meu saco, minha paciência e eu dava foras nela. Só que tudo que ela falava dava certo e a coisa foi indo. Ela foi amolecendo meu coração.