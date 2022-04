Jack Higgins, autor de 'A Águia Pousou', morre aos 92 anos

10/04/2022 | 14:50



Jack Higgins, que escreveu A Águia Pousou (The Eagle Has Landed) e outros thrillers e livros de espionagem que foram best-sellers morreu neste domingo, 10, aos 92 anos. A editora HarperCollins informou que o autor morreu em sua casa na pequena Ilha de Jersey, no Canal da Mancha, cercado por sua família.

Nascido Henry Patterson em Newcastle, na Inglaterra, em julho de 1929, Higgins serviu ao exército antes de estudar sociologia na London School of Economics. Ele se tornou professor na cidade nortista de Leeds e um escritor em seu tempo livre, com novelas, que tiveram vendas modestas no fim dos anos 1950.

Isso mudou em 1975, com a publicação de A Águia Pousou, sobre um fictício plano da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) para sequestrar o primeiro-ministro britânico Winston Churchill.

Em uma entrevista ao The Guardian em 2010, Higgins recordou uma conversa crucial com seu contador. "Ele me perguntou o que eu queria extrair da minha escrita. Eu respondi que não tinha certeza, antes de fazer uma piada de que seria legal ser milionário quando fosse me aposentar. Então ele disse: ''Bom, você é um tolo. Porque você acabou de ganhar essa quantia nessa semana. O que você vai fazer quanto a isso?."

Ele foi aconselhado a deixar a Inglaterra por conta das taxas de impostos dos anos 1970 e se instalou com sua família em Jersey.

A Águia Pousou se tornou mais popular após o lançamento de uma adaptação cinematográfica em 1976. Michael Caine, Donald Sutherland e Robert Duvall estavam entre as estrelas do filme homônimo que foi sucesso de bilheteria.

Em um comunicado, o CEO da HarperCollins, Charlie Redmayne, disse que a morte de Higgins marca o "fim de uma era". "Tenho sido um fã de Jack Higgins por mais tempo do que possa lembrar. Ele era um clássico escritor de thrillers: instintivo, duro, implacável", disse. "A Águia Pousou e seus outros livros de Liam Devlin, posteriores à série de Sean Dillon, e tantos outros foram e continuarão sendo absolutamente imbatíveis."

Patterson escreveu cerca de 80 livros, a maioria sob o pseudônimo de Jack Higgins. Outros títulos do autor incluem The Eagle Has Flown, Angel of Death, Day of Reckoning e A Darker Place.

De acordo com o site da editora, seus romances venderam mais do que 250 milhões de cópias e foram traduzidas para dezenas de línguas. Ele deixa sua mulher, Denise, e quatro filhos de um casamento anterior.