City e Liverpool travam grande disputa, empatam e título continua aberto

10/04/2022 | 14:37



Manchester City e Liverpool entraram em campo neste domingo no Etihad Stadium para o jogo mais aguardado da temporada do Campeonato Inglês e a partida, uma espécie de "final antecipada" nos pontos corridos, cumpriu com as expectativas. O grande jogo protagonizado pelos líderes do campeonato terminou empatado por 2 a 2. A igualdade no placar nesta 32ª rodada mantém os dois clubes separados por um ponto na disputa pelo título, a sete rodadas do fim da competição.

O Manchester City soma 74 pontos e segue como líder do Campeonato Inglês. O Liverpool está na cola, com 73, no segundo lugar. O resultado deste domingo repetiu o encontro do primeiro turno, que também terminou empatado por 2 a 2 em Anfield.

A reação do Liverpool na temporada é marcante, já que a diferença para o Manchester City na liderança chegou a ser de 14 pontos. Os times entraram em campo separados por apenas um ponto. Se o Liverpool for o campeão, será a maior virada da história do Campeonato Inglês.

Os rivais ainda dividem as atenções com outras duas competições, uma delas é a Copa da Inglaterra, pela qual voltarão a se enfrentar daqui a seis dias, no próximo sábado. Antes disso, os times jogam pela Liga dos Campeões, na volta das quartas de final. Manchester e Liverpool possuem vantagens sobre Atlético de Madrid e Benfica, respectivamente.

A grande novidade do dia foi o brasileiro Gabriel Jesus, que perdeu espaço no time de Guardiola ao longo da temporada, mas ganhou a titularidade neste domingo. Além do gol, Jesus disputou bem no ataque e desempenhou bem. Jesus encerra uma seca de gols que durava desde setembro.

DUELO DE TIRAR O FÔLEGO

O início de jogo no Etihad Stadium foi digno das expectativas para este jogo. Gabriel Jesus deixou Sterling frente a frente com Alisson logo aos 4 minutos, mas o atacante inglês parou em grande defesa com os pés do goleiro brasileiro. A pressão inicial do Manchester City resultou em gol no lance seguinte, aos 5. O Liverpool saiu jogando errado, a bola chegou para De Bruyne, que avançou e bateu com desvio em Matip. A bola ainda pegou na trave antes de estufar as redes do Liverpool.

O Liverpool demorou cerca de 10 minutos para se encontrar em campo e aparecer para o jogo. Quando aconteceu, saiu o gol de empate aos 12 minutos. Uma troca de passes com categoria terminou em levantamento certeiro de Robertson na área, Trent-Alexander Arnold escorou e Diogo Jota bateu de primeira para o fundo das redes do gol defendido por Ederson.

O Manchester City voltou a atacar mais, só que o time visitante também chegou perto de marcar em uma lambança de Ederson. O goleiro deixou a bola escapar e ela rolou até a linha do gol, na hora do corte, quase que Diogo Jota alcançou para bloquear o goleiro. A resposta do City veio em jogada ensaiada, acionando Rodri que escorou de cabeça em lance perigoso.

Apesar das ameaças do Liverpool, o time mandante foi superior. De Bruyne bateu girando e quase marcou seu segundo gol na partida, além de uma finalização perigosa de Cancelo. O City persistiu e Gabriel Jesus fez um gol de centroavante para recolocar o time em vantagem. Cancelo aproveitou mau posicionamento da zaga do Liverpool e lançou para Gabriel Jesus. O brasileiro tocou de primeira por cima de Alisson, a bola ainda pegou no travessão antes de entrar. Alisson ainda fez bela defesa em cabeceio de Laporte, mas o zagueiro estava impedido.

Jurgen Klopp agiu e mandou um Liverpool muito mais agressivo para o segundo tempo. Antes mesmo de o cronômetro atingir o primeiro minuto, o aniversariante Sadio Mané recebeu um passe perfeito de Mohamed Salah e bateu de primeira tirando de Ederson para empatar novamente o jogo. O senegalês, que completa 30 anos, marcou seu primeiro gol na cidade de Manchester.

O time vermelho seguiu em cima e quase virou o jogo com uma finalização de Jota, defendida por Ederson. Sempre inspirado contra o Liverpool, Gabriel Jesus fez fila na área do rival e só não marcou mais um por bloqueio de Van Dijk.

O Manchester City quase voltou a ficar em vantagem pela terceira vez no jogo. Sterling foi lançado em velocidade e tirou de Alisson, mas o atacante estava impedido. Em sua primeira chance clara no jogo, Salah finalizou com muito perigo, mas a bola desviou em Laporte e foi para fora. O City respondeu rápido com Jesus, que bateu na rede pelo lado de fora.

Depois de tanta intensidade, o ritmo de jogo caiu um pouco na reta final. No último lance do tempo regular, Mahrez cobrou uma falta venenosa, que tocou de leve na trave do Liverpool antes de sair. O argelino voltou a assustar nos acréscimos, mas a cavadinha de Mahrez subiu demais.

OUTROS JOGOS

A 32ª rodada do Campeonato Inglês teve outros três jogos na manhã deste domingo e todos terminaram com vitória dos mandantes. O Leicester venceu o Crystal Palace por 2 a 1, enquanto o Brentford superou o West Ham por 2 a 0, mesmo placar pelo qual o Norwich derrotou o Burnley. Com a derrota, o West Ham fica distante da luta por uma vaga na Liga dos Campeões nesta reta final.