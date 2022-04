Scooby vê desenhos dos filhos durante o Almoço do Anjo e vibra de alegria: -O combo perfeito

10/04/2022 | 14:11



Neste domingo, dia 10, rolou o almoço do Anjo Pedro Scooby!

O brother convidou para ir com ele Arthur Aguiar, Gustavo e Paulo André!

Luana Piovani continua não querendo liberar a imagem dos filhos que tem com o surfista para que eles apareçam no vídeo do presente do Anjo. Mas parece que ela e a atual esposa de Scooby, Cíntia Dicker, encontraram uma solução: pedir aos pequenos que fizessem um desenho para ser mostrado ao pai.

Os pequenos então capricharam, e quando Cíntia apareceu para deixar seu recado ao marido, ela mostrou os desenhos. Scooby vibrou de alegria ao vê-los e depois ficou falando sobre o vídeo:

- Não estou acreditando nesse anjo, que irado. O desenho das crianças! A Liz colocou saudade um, saudade dois, saudade três, fiquei tentando ler tudo o que tinha.

Além de Cíntia, também apareceram duas pessoas muito importantes na vida do brother, sua dupla do surfe diretamente de Portugal, Nic von Rupp, e Leticia Bufoni, que segundo Scooby, é uma irmã de vida que Deus deu à ele.

- Ela é minha irmã como se fosse de sangue, divido tudo da minha vida com ela e ela divide tudo da vida dela comigo.

Ele ainda disse que a combinação das pessoas que participaram deste vídeo e o desenho dos filhos foi o combo perfeito!

Que bom que ele curtiu o presente, né?