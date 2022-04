Ciro Gomes diz que só vai escolher vice em julho

10/04/2022 | 13:54



O pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou que vai escolher o seu candidato a vice-presidente na mesma chapa somente em julho. "Só vou escolher meu vice em julho. Até lá, preciso incrementar meu poder e será derivado da força que eu tiver na opinião pública. Se tiver força grande na opinião pública, (para) vice preciso transigir menos, (preciso) defender com mais radicalidade o projeto", afirmou há pouco, durante sabatina na 8ª Brazil Conference, evento organizado pela comunidade brasileira de estudantes em Boston (EUA) e transmitido pelo Estadão.

Ele não comentou sobre possíveis boatos de que Marina Silva ou José Luís Datena poderiam ser vice na chapa. Ciro disse ainda que seria descentralizador em um provável governo. "Não quero ser o presidente do Brasil se for para ser o mesmo. Só vou se for para mudar o Brasil", disse.