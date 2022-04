Ivy Moraes, do BBB20, se pronuncia após ser acusada de traição; veja!

10/04/2022 | 13:10



Abafando a polêmica! No último sábado, dia 9, a conta do Twitter de Ivy Moraes foi invadida por uma mulher chamada Júlia. A invasora usou as redes da ex-BBB para expor um caso de traição. Segundo ela, Ivy teria acabado com o seu noivado e com a sua vida, ao se envolver com o noivo.

Após o exposed, que contou com diversos tweets e áudios, a ex-participante do BBB20 se pronunciou através do Stories do Instagram. Ela revelou que os áudios divulgados são muito antigos:

Outra coisa, por coincidência o meu Twitter ele foi hackeado, então o meio de comunicação mesmo agora é só aqui através do meu Instagram, viu. E estão de marcação comigo, não sei se vocês lembram, mas semana passada eu vim aqui contar para vocês que o meu WhatsApp também foi hackeado. Só que só para esclarecer, essas conversas que estão circulando aqui na rede social elas não são de agora, tá. Não são nada de conversas minhas atuais, essas conversas são apenas de quatro anos atrás. Então tem bastante tempo, é alguém que já tinha isso salvo no telefone e agora simplesmente quis expor uma situação de apenas quatro anos atrás.

Ela também lembrou os seguidores que, por ter seu WhatsApp hackeado, precisou trocar de número:

Então é isso, gente. Graças a Deus meu WhatsApp eu já resolvi, na verdade estou com outro número, e a pessoa que hackeou meu número antigo ela não teve acesso as minhas conversas então essas conversas que estão postando aí não é nada recente, viu.