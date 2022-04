Confira os primeiros registros do casamento milionário entre Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

10/04/2022 | 13:10



A família e todos os convidados foram super discretos em relação ao casamento luxuoso de Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, que ocorreu no último sábado, dia 9, na propriedade à beira-mar da família da noiva, mas algumas fotos vazaram e estão chamando a atenção de todos.

O veículo Daily Mail foi o responsável por divulgar alguns registros, que rapidamente viralizaram nas redes sociais. Em um dos cliques, é possível ver o vestido lindíssimo que a atriz escolheu para o dia.

Nicola optou por um incrível vestido de noiva Valentino, todo branco de mangas compridas com um deslumbrante véu, que apresentava delicados enfeites de renda. O buquê também chamou atenção, já que ela escolheu apenas flores brancas.

Além da noiva, quem também chamou atenção foi a mãe do noivo, a cantora Victoria. Aos 47 anos, ela optou por um vestido de cetim prateado com amarração e renda. A artista complementou o visual com uma pequena bolsa prateada e um colar, enquanto seu parceiro, o ex-jogador David Beckham, surgiu em um elegante smoking preto.

O casório ocorreu pontualmente às 18h. A noiva atrasou apenas quinze minutos para chegar ao local. Ainda, segundo o Daily Mail, o casal entrou na pista de dança às 20h10, sob aplausos dos 300 convidados.