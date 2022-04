Após rumores de affair entre Gabriel Medina e Jade Picon, Yasmim Brunet toma atitude, confira!

10/04/2022 | 12:10



Tensão entre as sisters! Após supostos rumores de affair entre Gabriel Medina e Jade Picon, Yasmin Brunet colocou um cropped e tomou uma atitude. A modelo deixou de seguir a ex-BBB nas redes e apagou os comentários que havia feito.

Tudo começou quando alguns internautas começaram a notar semelhanças entre os lugares que Jade e o surfista estavam. Segundo os FBIs da internet, a dupla estava no mesmo hotel. Além das suspeitas a respeito do quarto de hotel, os seguidores de Gabriel notaram a semelhança de seu anel com o da ex-sister, alimentando ainda mais os boatos.

Apesar dos internautas ficarem chocados com a semelhança entre os anéis, a preocupação era Paulo André. O brother, que ainda está confinado na casa mais vigiada do Brasil, vive mostrando seu carinho e amor por Jade.

Enquanto isso PA apaixonado fazendo o coraçãozinho, disse uma seguidora.

E o PA namorando aquela pulseira, fazendo coração?, lamentou outro.