Aos 39 anos de idade, Wanessa Camargo revela que voltou a ter crises de pânico: Meu corpo entrava em choque

10/04/2022 | 12:10



Abriu o jogo! Wanessa Camargo participou do podcast Podpah e falou abertamente sobre questões pessoais.

Durante sua participação, a cantora e filha do cantor sertanejo Zezé Di Camargo revelou que as suas crises de pânico voltaram como consequência de uma série de fatores, como a morte do seu avô, a pandemia e um aborto que sofreu em 2021.

Aquilo lá trás que eu achei que tinha resolvido, veio... Olha, vamos resolver, porque você não resolveu nada disso aqui. Você apenas tomou remédio e ficou bem, contou ela.

Wanessa também contou que as recentes crises foram bem diferentes das primeiras:

Comecei a ter crises. E descobri que o pânico muda. Ele não tinha nada a ver com os sintomas de quando tive a primeira. Era tontura, que eu não tinha nos outros, e um arrepio... Meu corpo entrava em choque, relatou.

A cantora ainda adiantou que dessa vez ela optou por fazer o tratamento sem o uso de medicamento:

Vou encarar isso sóbria. Não posso colocar nada porque eu preciso entender o que está acontecendo. O motivo de, depois de 15 anos, estar voltando a ter a mesma coisa. Resolvo não ir para o remédio, mas sou acompanhada por terapeuta, faço toda semana.