Deputado realiza palestra em igreja de Santo André sobre direitos humanos

Da Redação



10/04/2022 | 11:48



O deputado federal Roberto de Lucena (Republicanos), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Humanos e pela Justiça Social, estará amanhã em Santo André para proferir palestra com o tema ''''O Papel das Igrejas na Defesa dos Direitos Humanos''''. O evento será às 20h, na Primeira Igreja Bastista de Santo André, no Centro. "O direito dos pobres e dos necessitados precisa ser defendido. A pauta acerca dos direitos humanos é suprapartidária. Não é de direita nem de esquerda. É a pauta de Deus, da humanidade e da justiça", afirmou Lucena. A palestra do parlamentar em Santo André é promovida pelo Fórum de Profssionais com Propósito.

Além do compromisso na região, o deputado participará da Jornada em Defesa da Vida e da Família, que será em Mogi das Cruzes, no próximo dia 25.

Segundo Lucena, a frente parlamentar "é um canal de articulação no Parlamento e de comunicação com a sociedade para trazer à tona debates sobre os valores que asseguram a dignidade da pessoa humana".