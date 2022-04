Festa do BBB22 é marcada por discussão entre amigos e cutucada de Pedro Scooby em Arthur Aguiar: Tá com síndrome de perseguição

10/04/2022 | 10:10



Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda ...! Foi dessa forma que Ludmilla chegou na festa do BBB22 na noite do último sábado, dia 9. A esposa de Brunna Gonçalves, ex-participante do reality, animou os brothers, dançou muito e fez com que eles esquecessem do jogo por algum tempo.

Após a apresentação da cantora, é claro que os participantes já correram falar sobre a competição. Após escutar uma conversa de Lina e Gustavo, os emparedados da semana, Pedro Scooby foi compartilhar o que escutou com os seus aliados, Paulo André e Arthur Aguiar:

Eu estava ali ouvindo uma conversa boa dos dois, iniciou o surfista.

De quê?, quis saber PA.

Da Lina com o Gustavo sobre o Paredão. Eu estava ali só prestando atenção, respondeu ele.

A conversa, na verdade, era sobre mim e não sobre o Paredão, disse Arthur.

Pedro então rebateu:

Não. Era sobre o Paredão. Caraca, você vem com essas ideiazinhas, disparou.

Eu estava vendo. Várias vezes falaram: 'Arthur não sei o quê', 'Arthur sei lá'. Em nenhum momento falaram Arthur?, questionou o ator.

A Lina falou uma vez. Ué, estou te falando. O que ela falou era sobre os dois Paredões dos dois. O que eles falaram na entrevista. Aí, em um momento, ela falou assim: não que eu tenha ficado triste com o Arthur ter voltado, mas que o Arthur voltando provou que era um lado escolhido que era forte e tal e que nesse momento o público escolheu fortificar um lado. Foi o que ela falou. Caraca, ele fica na viagem. A conversa é sobre os dois. Era Lina falando sobre o que tinha falado no Confessionário, e o Gustavo falando dizendo o que tinha falado. A conversa começou com a Lina perguntando quem sairia amanhã no Paredão, explicou Scooby.

Imaginei que ela não estaria falando de você mesmo. É um tiro no pé, analisou PA.

Ela só falou uma vez. Eu acho que ela não seria maluca de falar para mim. Tá com síndrome de perseguição, emendou o surfista.

Arthur ainda analisou o seu retorno do paredão falso:

Sabe o que é engraçado? Eu saio e sou o assunto. Eu volto e sou o assunto. Eu fico sempre sendo o assunto. Eles ficam indignados e não aceitam. A discussão é sobre mim, mas é tipo sobre a dinâmica. Se a dinâmica quer dizer alguma coisa ou não, se é uma resposta ou não, entendeu?, disse.

Já no final da festa, enquanto todos dormiam, Paulo André e Scooby discutiram sobre uma brincadeira feita na frente das meninas:

Você deu munição para as minas, começou PA.

Tá bom. Eu não vou te zoar mais. Pode deixar, afirmou o surfista.

O problema não é entre a gente. O problema é você verbalizar a mesma coisa que ela falou e dar munição para isso. Esse é o problema. O problema é que você soltou um bagulho que ela também soltou e agora é munição para ela. O lugar é esse. O problema não é esse. É tomar cuidado para você não soltar as paradas. Você já me zoou na frente de todo mundo e de boa. É um caso especifico, explicou o atleta.

Não vou mais te zoar nesse lugar, na frente delas. Eu já entendi, avisou Scooby.

Após a breve discussão, os brothers foram deitar no quarto grunge e se desculparam um com o outro. Além disso, afirmaram que se amam. Amizade de milhões, né?!