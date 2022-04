CA Aramaçan inicia processo para escolha da nova diretoria

Da Redação



10/04/2022 | 09:23



A partir de hoje e até o próximo domingo, dia 17, acontecerão as eleições para a nova diretoria executiva do Clube Atlético Aramaçan, de Santo André, em sua sede social. Titular e cônjuge têm direito a voto no pleito e, segundo informações do próprio clube, aproximadamente 12.000 sócios estão em condições de votar.

Serão duas chapas concorrentes. A de número 1, sob o slogan "Vida aramaçan", tem como postulante a presidente Ruberlei Chaves, com Carlos Roberto Souza como primeiro vice-presidente e Paulo Galvão como segundo vice.

Já a de número 2, denominada "Renovação", tem José Carlos Ferraz de Barros concorrendo à presidência, com Ricardo Fuster Aveledo Júnior e Jairo Alberto Garcia como primeiro e segundo vices, respectivamente.

O local completa 92 anos em 2022 e, mais do que um clube social, é berço de vários atletas brasileiros, entre os mais recentes a paraolímpica Verônica Hypólito e o tenista Nicolas Zanellat