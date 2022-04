Saudades da folia

Carolina Helena

Especial para o Diário



10/04/2022 | 09:05



As escolas de samba da Capital estão aquecendo os tamborins. Após dois anos sem apresentação, que foram suspensas porque a pandemia do novo coronavírus estava no auge, as agremiações retornam ao Sambódromo do Anhembi nos dias 22 e 23 de abril. E a festa vai receber o reforço dos foliões mirins, que dizem estar com saudades de desfilar.

"Estou muito feliz de voltar, porque estava com saudade das pessoas, do samba, de ver as porta-bandeiras, que é a minha parte favorita. Estou bem ansiosa", revela Lisi Vitória Marreira, 10 anos, que há três desfila pela Gaviões da Fiel. Fã de Carnaval, ela convidou o irmão, Lucas Henrique Marreira, 7, para reforçar a apresentação da escola em 2022.

"É o meu primeiro ano desfilando, estou ansioso para ver a bateria, que é o que eu mais gosto. Estou muito feliz", celebra o menino. O enredo da escola de samba, que já conquistou quatro títulos da principal categoria do Carnaval paulistano, fala sobre as injustiças contra os pobres, os negros e as mulheres.

Os irmãos Marreira integram a ala infantil da Gaviões da Fiel, composta atualmente por 170 passistas, entre 6 e 15 anos. A quadra da escola, que fica no bairro paulistano do Bom Retiro, conta com escolinhas de bateria, porta-bandeira, dança e harmonia, onde crianças aprendem a importância do samba e da união.

A retomada dos ensaios para o desfile deste ano marcou toda a comunidade, mas especialmente os meninos e as meninas. "Foi bem emocionante. Tivemos um momento de união com muitos abraços e choro no ensaio técnico. A gente teve uma fase bem incerta, ficamos um bom tempo sem saber se as crianças iriam desfilar ou não", diz Mônica Guiziliam, 37, responsável há dez anos pela ala infantil da Gaviões da Fiel.

Ela revela que a escola precisou enfrentaruma batalha burocrática muito difícil para que as autoridades permitissem que a ala infantil estivesse no desfile de 2022. "Demorou um pouco para o juizado de menor e a Liga (Independente das Escolas de Samba de São Paulo, promotora dos desfiles) autorizarem perante o cenário da pandemia. Porém, uma vez que todas as crianças estivessem vacinadas coma segundadose, foi permitido. Com a autorização, a emoção foi muito grande."

Outras escolas da Capital também possuem alas voltadas a despertar a paixão pelo samba em crianças. Além de ensinar as técnicas do Carnaval, as agremiações oferecem auxíliodentista e reforço escolar, entre outros benefícios que duram o ano todo. No caso da Gaviões da Fiel, ainda são promovidas ações sociais em datas festivas como Natal e Dia das Crianças.

Nessas oportunidades, a escola de samba ligada à torcida organizada do Corinthians entrega presentes para as crianças da comunidade do Bom Retiro. A festa de Páscoa, com a distribuição de ovos de chocolate, está programada para acontecer no sábado e espera a presença de mais de 1.000 participantes.

PASSARELA

Os desfiles das escolas de sambado grupo especial do Carnaval em São Paulo deveriam acontecer em fevereiro, mas o prefeito Ricardo Nunes (MDB) resolveu adiá-los até que os números de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus diminuíssem. Assim, a Folia vai começar neste sábado, com as apresentações das agremiações dos grupos de acesso.

Já as principais escolas vão passar pelo Anhembi em 22 e 23 de abril. A primeira a entrar na passarela será a Acadêmicos do Tucuruvi, às 22h30 da sextafeira. A Gaviões da Fiel desfilará no dia seguinte, a partir das 23h35, com as presenças de Lisi e Lucas.