Refiliação de Siraque expõe racha no PT

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



10/04/2022 | 08:55



O pedido de refiliação de Vanderlei Siraque (sem partido) ao PT de Santo André reacendeu racha na sigla que remonta às eleições de 2008. Com pedido em análise pela legenda, o ex-prefeiturável e ex-deputado federal viu seu retorno ser alvo de inúmeros pedidos de impugnação.

O imbróglio começou ainda na semana passada, quando Luiz Carlos da Silva, o Professor Luizinho, outro ex-deputado federal do partido, enviou carta aberta à sigla pedindo que a refiliação de Siraque seja impugnada. A alegação de Luizinho é que o ex-prefeiturável deixou o partido, em 2017, tecendo críticas à legenda.

Após posicionamento de Professor Luizinho, o diretório municipal de Santo André, presidido por Antônio Padre, foi bombardeado com pedidos semelhantes de diversos outros militantes do partido.

O diretório municipal do PT deverá se reunir na noite de amanhã para tratar exclusivamente do pedido de refiliação de Siraque e dar ao ex-deputado federal espaço para sustentar sua solicitação de retorno. Durante a semana passada, o partido analisou os pedidos de impugnação da refiliação que foram enviados ao diretório. Até o momento, há impasse estabelecido para que o retorno de Siraque seja efetivado. "Vamos analisar os pedidos de impugnação e também abriremos espaço para que Siraque defenda seu desejo de retorno", declarou Padre ao Diário.

RACHA

O retorno de Siraque expôs ferida aberta no PT de Santo André que remonta a 2007. Naquele ano, a sigla realizou prévias para definir o candidato ao Paço na eleição de 2008. Siraque venceu a disputa com Ivete Garcia, então vice-prefeita, e foi o candidato a prefeito pela agremiação. Foi um processo turbulento, e neste momento o partido começou a descarrilar na cidade. Apesar de ter vencido o primeiro turno da eleição, Siraque e o PT viram o então vereador Aidan Ravin (morto em 2021) vencer a segunda etapa da eleição em virada histórica. Coube ao PT recolher os cacos em meio ao gosto amargo da derrota. Os grupos internos na sigla não mais se entenderam e passaram a apontar culpados pela derrota dentro da legenda. Em sua carta, Professor Luizinho relembra o fato de que Siraque recebeu menos votos no segundo turno do que no primeiro.

SURPRESA

Em meio ao imbróglio envolvendo sua refiliação, Vanderlei Siraque declarou ao Diário que fez pedido formal de retorno após ser convidado pelo presidente do partido, Antônio Padre. Siraque, entretanto, afirmou que ao longo dos últimos anos recebeu convites de diversas outras figuras do PT. "Eu realmente fui pego de surpresa pela reação de militantes e principalmente do Professor Luizinho. Não esperava que pedissem impugnação do meu retorno. até porque recebi diversos convites", disse o ex-prefeiturável. "Apesar de ter saído do PT, meu coração ainda é do PT", emendou.

Siraque diz não saber se terá o nome avalizado para retornar ao petismo andreense, mas afirmou que mesmo fora das fileiras petistas deverá apoiar o partido. "Caso eu não retorne, vou ajudar o partido mesmo sem estar filiado", disse. Sobre Professor Luizinho, o ex-prefeiturável revelou que buscou diálogo com o desafeto, mas que não obteve retorno positivo. "Mandei mensagem, mas ele disse que não quer conversar".