Alpharrabio celebra 30 anos com livro de Dalila Teles Veras

10/04/2022 | 08:37



Trazendo a beleza da poesia para o Grande ABC, Dalila Teles Veras, 75 anos, contempla os leitores com mais uma obra de sua autoria. O livro Fuga e Urgências é um conjunto de 56 poemas, dividido em três séries. A primeira, com 25 composições, aborda questões ligadas a questionamentos sobre finitude humana e brevidade da vida. A segunda trata de questões ligadas às dores e tristezas da pandemia, contando os medos e sofrimentos dos brasileiros. A terceira série é uma junção de seis poemas mais longos e prosaícos, escritos nos dias de aniversário da autora ao longo dos anos.

O lançamento, na quartafeira, das 18h30 às 21h, celebra os 30 anos da Livraria Alpharrabio, de Santo André, e os 40 anos da primeira publicação de Dalila. "Todo aniversário nós comemorávamos, com uma festa na própria livraria. Porém, com a pandemia, não conseguimos celebrar. Agora estamos reabrindo nossas portas para quem quiser festejar o aniversário da Alpharrabio e o lançamento do meu livro", afirma Dalila, que, além de autora, também é a dona da livraria e luta pela cultura local.

"Durante 11 anos no Grupo Livre Espaço de Poesia nós percebemos a falta de locais públicos onde as pessoas pudessem se reunir. Que não fosse uma casa exatamente comercial, mas o lugar onde as pessoas pegassem o seu livro e pudessem ler à vontade, trocar ideias, pudessem encontrar outras pessoas e manter atividades constantes. Então, ao passar pela casa que hoje é a livraria, eu decidi, junto com o meu marido, fazer daquele lugar um ponto cultural aconchegante para o Grande ABC", conta Dalila.

Comemorando também 40 anos desde a primeira publicação, com o livro Lições de Tempo, Dalila celebra o seu amor pela poesia, algo que produz desde a adolescência. "Mesmo quando publiquei o primeiro livro, com 35 anos, eu tinha a certeza que não viveria apenas da poesia, são raríssimos os casos de brasileiros que vivem exclusivamente da poesia. Porém, eu sabia que queria publicar e escrever. Coisa que eu fazia desde a adolescência e sempre amei muito", conta.

Dalila se tornou referência na literatura e hoje, com a livraria e editora, auxilia outros autores a realizarem seus sonhos.

Alpharrabio: fica na Rua Eduardo Monteiro e está com as portas abertas para todos os amantes de cultura do Grande ABC.