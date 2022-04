Paranapiacaba ganha clínica da família e pronto atendimento

Da Redação



10/04/2022 | 08:11



A Prefeitura de Santo André entregou, na manhã de ontem, as obras de modernização da Clínica da Família e Pronto Atendimento 24 horas de Paranapiacaba. Os dois equipamentos, localizados no mesmo imóvel, passaram por intervenções que fazem parte do programa de requalificação da área Qualisaúde.

"O andreense tem uma afetividade muito especial com Paranapiacaba e não dava para fazer um aniversário sem vir aqui. Alegria dupla hoje (ontem), por visitar a vila e entregar mais uma obra do Qualisaúde", afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB). A reforma da antiga USF (Unidade de Saúde da Família) Paranapiacaba e do pronto atendimento contemplou troca de pisos, portas e luminárias; revisão elétrica e hidráulica; instalação de nova caixa d''água; reforma do telhado; manutenção de roçagem do gramado e pintura geral interna e externa.

Também foram realizadas obras de drenagem e pavimentação em paralelepípedo em frente ao equipamento de saúde, que fica na Avenida Ford, na parte baixa da vila. Esta foi a primeira inauguração na área da saúde depois que José Police Neto assumiu como titular da pasta. Durante a entrega, o novo secretário de Saúde destacou a importância do SUS (Sistema Único de Saúde) na garantia de atendimento à população.

"Somos eternamente gratos ao SUS e a todos os profissionais que se somam a ele para fazer diferença na vida dos que mais precisam, como a pandemia nos mostrou. E essa unidade é um dos exemplos de como funciona o Sistema Único de Saúde. Aqui temos o pronto atendimento,uma clínica da família, atendimento do Samu para deslocar pacientes que necessitem de socorro emergencial e uma farmácia extremamente bem estruturada", afirmou o secretário de Saúde, José Police Neto.

A Clínica da Família Paranapiacaba conta com equipe de Estratégia Saúde da Família e uma de saúde bucal, sendo composta por médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentista e auxiliar de saúde bucal.

Com a revitalização, a unidadepassou a contar com estrutura física que proporciona privacidade no atendimento e mais conforto à população, bem como melhores condições de trabalho aos profissionais.

"Temos que comemorar cada melhoria feita em Paranapiacaba. Essa unidade de saúde é um tesouro que temos aqui e somos gratos pelas obras feitas pela Prefeitura", afirmou Sonia Maria Felix Andrade, moradora de Paranapiacaba e primeira conselheira da unidade de saúde quando a mesma foi instalada na vila.

O Pronto Atendimento de Paranapiacaba funciona desde 2012 e realiza atendimento 24 horas por dia, sete dias da semana. A unidade conta com classificação de risco, consultório médico, sala vermelha com equipamentos de primeira linha, salas de medicação, de inalação e de observação, com três leitos, sendo dois adultos e um pediátrico. O local conta ainda com uma ambulância do Samu disponível 24 horas por dia.