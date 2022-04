Feira da Fraternidade tem público de 80 mil em 2 dias

Da Redação



10/04/2022 | 08:07



O estacionamento do Paço Municipal de Santo André recebeu ontem o segundo dia da Feira da Fraternidade, evento que faz parte das comemorações pelos 469 anos da cidade. As cerca de 50 mil pessoas que passaram pelo local puderam curtir muita música e apreciar comidas típicas de diversas nações, assim como o show do cantor Maurício Manieri, que fechou a noite de festa. Com as 30 mil que estiveram no primeiro dia do evento, sexta-feira, o público da feira chegou a 80 mil pessoas.

"Dia histórico na Feira da Fraternidade. Público compareceu em grande número neste sábado, batendo o recorde das outras edições. Mais do que comemorar o aniversário da cidade, a feira marca o recomeço das festividades e a continuidade do trabalho social que fez com que Santo André fosse resiliente e forte, durante a pandemia", afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Muitas das pessoas que estiveram na feira tinham participado da última edição, em 2019. "Estou muito feliz. Depois de um período tão difícil que vivemos na pandemia é hora de celebrar, aproveitando para também ajudar o próximo", afirmou a professora Roberta Ferreira.

A feira termina hoje, com apresentações do grupo Mharmotas ­ Tributo aos Beatles (13h30), e das bandas Hemisfério (17h) e Viva a Noite (19h30).