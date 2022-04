Governador do Estado promove gabinete itinerante no Grande ABC

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



10/04/2022 | 07:57



Governador há nove dias do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) visitou ontem três cidades do Grande ABC: Santo André, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Esta foi a quarta vez, em quase uma semana, que o tucano esteve na região ­ a primeira visita ocorreu no começo do mês, no Hospital de Clínicas de São Bernardo.

No início da manhã de ontem, o governador inaugurou a primeira unidade do Poupatempo em Ribeirão Pires e, logo em seguida, liberou a retomada da construção do terminal rodoviário de Rio Grande da Serra, o que também dará início ao projeto para mudança de local da estação ferroviária da cidade, que integra a Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Por fim, o chefe do Palácio dos Bandeirantes prestigiou a Feira da Fraternidade, que termina hoje em Santo André.

Os eventos foram acompanhados por autoridades locais, como os prefeitos Paulo Serra (PSDB), de Santo André; Clóvis Volpi (PL), de Ribeirão Pires, José Auricchio Júnior (PSDB), de São Caetano; Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo; e o chefe do Executivo de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB). Também marcaram presença o secretário estadual Marcos Penido, de Infraestrutura e Meio Ambiente, e Fernando Marangoni (DEM), ex-secretário executivo da pasta estadual de Habitação.

Durante a inauguração do Poupatempo em Ribeirão Pires, Rodrigo Garcia aproveitou para falar sobre a importância da visita às cidades do Grande ABC e os próximos investimentos que serão anunciados para a região. "Temos algumas obras de infraestrutura fundamentais que já estão em andamento, como a Estrada dos Fernandes, aqui em Ribeirão, e a revitalização da Avenida dos Estados, em Santo André. Mas também temos algumas iniciativas futuras, como o Viaduto da Independência, em São Caetano, e a ligação entre a parte alta e a parte baixa de Rio Grande da Serra, que é um sonho antigo da população. Nas próximas semanas irei anunciar recursos que serão empenhados no Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, em Mauá", declarou o governador.

O tucano também falou sobre o início da sua gestão como governador. Ele ressaltou que durante os próximos dois anos o seu gabinete não terá endereço fixo no Palácio dos Bandeirantes, e que a cada semana irá visitar uma cidade do Estado. "Essa visita não para por aqui, ela será permanente, pretendo voltar mais vezes ao Grande ABC e visitarei constantemente outros municípios do Estado. Faço questão de frisar que meu gabinete será itinerante para poder ouvir as demandas da população", pontuou.

PISCINÃO JABOTICABAL

Após anos de espera, as obras do Piscinão Jaboticabal, localizado entre os limites de São Bernardo, São Caetano e a Capital, foram iniciadas em dezembro do ano passado. A previsão é que o maior reservatório do Estado seja entregue em maio de 2023. Ainda em Ribeirão Pires, o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, Marcos Penido, comentou como está o andamento das obras.

"É uma promessa que realmente vem de muitos anos para tentar diminuir as enchentes nas cidades da região. O nosso ex-governador, João Doria (PSDB), com o nosso novo governador, Rodrigo Garcia, desde quando tivemos o problema das enchentes na região, em 2019, assumiram o compromisso com a construção desse piscinão. Infelizmente, não tivemos a parceria do governo federal, conforme o prometido, mas conseguimos iniciar as obras, que estão em perfeito andamento. A parede que sustenta o piscinão já está em execução e a escavação também já foi iniciada. O reservatório poderá absorver até 910 mil metros cúbicos de água e esperamos que segure a água das fortes chuvas que assolam o Grande ABC", ressaltou o secretário.

TOYOTA

Questionado pelo Diário se o Estado iria intervir na saída da Toyota, após seis décadas instalada em São Bernardo, o governador afirmou que por se tratar de uma decisão de uma empresa privada o único papel do poder público é tentar dialogar com a companhia para saber se há algo que possa ser feito para manter sua permanência na cidade. Garcia ainda afirmou que amanhã será promovida uma reunião entre a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado para debater o tema.

Rodrigo Garcia visita Feira da Fraternidade em Santo André

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) esteve no início da tarde de ontem na Feira da Fraternidade, em Santo André, tradicional evento da cidade que acontece até hoje no estacionamento do Paço Municipal, no Centro.

Ao lado do prefeito Paulo Serra (PSDB) e da primeira-dama Ana Carolina Serra (Cidadania), Rodrigo caminhou pelos corredores da área gastronômica e aproveitou para cumprimentar os voluntários que trabalham nas tendas. No total, a feira conta com 57 barracas de entidades assistenciais do município, com comidas típicas de 12 países. Toda a renda será revertida exclusivamente para as instituições.

No palco, o prefeito agradeceu a presença dos andreenses nos dois dias de evento e também ressaltou a visita do governador ao espaço. "Hoje (ontem) recebemos o governador do Estado aqui na nossa cidade. O Rodrigo, ainda como vice-governador, ajudou muito o município, como na revitalização da Avenida dos Estados, o Bom Prato da Vila Luzita, entre outras iniciativas que beneficiaram a nossa região", destacou o chefe do Executivo municipal.

"É uma visita rápida, mas muito simbólica. Há poucos dias assumi o governo de São Paulo com a clareza que temos um trabalho importante a ser realizado, não apenas continuar os grandes projetos, mas entender e interpretar o momento que a sociedade paulista está vivendo. Momento esse de expectativa para que possamos, nesse período, acelerar novas políticas públicas e fazer mais pela nossa população", falou o governador.

FEIRA VAI ATÉ HOJE

Tradicional, a Feira da Fraternidade foi retomada na gestão do prefeito Paulo Serra e integra a programação de aniversário da cidade, mas não foi realizada nos últimos dois anos em razão da pandemia. O evento, iniciado sexta-feira, termina hoje

Tucano entrega Poupatempo em Ribeirão

No primeiro compromisso da agenda de ontem no Grande ABC, o governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), inaugurou a primeira unidade do Poupatempo em Ribeirão Pires. Com investimento de R$ 200 mil do governo estadual, a instalação, localizada na Rua Primeiro de Maio, no Jardim Itacolomy, está oficialmente aberta ao público.

Os moradores da estância turística já podem utilizar o novo equipamento para emitir documentos pessoais, tratar de assuntos com o Detran e com o próprio município. Dentro de alguns dias, também serão incorporados no local a Junta Militar e o Procon. A unidade tem capacidade para realizar até 160 atendimentos por dia. Durante a cerimônia, o governador ressaltou a importância do serviço para a população. "Em 20 anos, o Estado de São Paulo tinha 70 unidades do Poupatempo. Nós dobramos esse número e chegamos a cerca de 140 equipamentos de um serviço que é reconhecido internacionalmente e que beneficia milhares de pessoas", destacou Rodrigo Garcia.

Já o prefeito Clóvis Volpi (PL) fez questão de salientar que a parceria com o Estado tem proporcionado importantes investimentos para a cidade. "Primeiro foram os R$ 16 milhões para retomada das obras do Hospital Santa Luzia, depois o Poupatempo e, dentro de alguns dias, serão mais R$ 7 milhões para infraestrutura no Jardim Guanabara. Graças a essa parceria estamos conseguindo avançar em muitas áreas", explicou Volpi.

O Poupatempo de Ribeirão Pires funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h. Para agendamentos de horários basta acessar www.poupatempo.sp.gov.br ou baixar o aplicativo do Poupatempo no celular

Rio Grande terá nova estação de trem

Durante a agenda tripla no Grande ABC, ontem, o governador Rodrigo Garcia (PSDB), junto com o prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), deram início à retomada das obras do terminal rodoviário da cidade e assinaram autorização para execução da obra da nova estação ferroviária da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que terá o projeto executivo doado pela MRS Logística.

O terminal beneficiará cerca de 20 mil pessoas e permitirá a ligação entre dois pontos da cidade, a integração das linhas de ônibus com a linha 10-Turquesa da CPTM e ainda facilitará o acesso a equipamentos urbanos, ao Centro da cidade e a outros municípios. O investimento do Estado será de R$ 2,1 milhões, por meio do Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Regional, e contrapartida municipal de R$ 1,1 milhão.

As obras contemplam 140,76m³ de pista para passeio e plataforma, sete berços de embarque e desembarque; cobertura; ligação da Rua Prefeito Cido Franco com a Rua Pastor Aquelino Sartoni; sinalização viária e sistema de drenagem urbana na travessia do Córrego Lavapés.

"Vamos construir a nossa estação e dar vida para nossa Rio Grande da Serra. Quando tivemos a reunião com o governador, ainda vice, há um ano, com a deputada Carla Morando (PSDB) e os nossos quatro vereadores da base, o senhor me perguntou: ''''O que você quer, Claudinho?'''' E eu disse que queria a nossa estação. Estou muito feliz de ver esse sonho sair do papel", afirmou o prefeito Claudinho da Geladeira durante ato solene no local onde serão construídos os dois equipamentos públicos.