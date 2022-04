Novo olhar para a região

Do Diário do Grande ABC



10/04/2022 | 07:49



O tucano Rodrigo Garcia, que assumiu há menos de 10 dias o comando do governo de São Paulo, sempre foi considerado uma espécie de CEO da administração paulista. O então governador João Doria (PSDB) sempre deixou claro que a gestão propriamente dita passaria quase que totalmente nas mãos do seu vice-governador. Hoje na principal cadeira do Palácio dos Bandeirantes, Rodrigo não pode dizer que não sabe o que precisa ser feito nesse processo de retomada econômica pós-pandemia. Pelo contrário. Muitos municípios do Estado vão precisar de um olhar mais apurado e de uma mão mais estendida do governo do Estado para retomar plano de obras e garantir recursos para investimentos nas cidades.

Talvez por isso Rodrigo tenha decidido, logo de cara, dar um novo olhar ao seu governo, com características diferentes de seu antecessor. A principal delas é ir às ruas e ouvir demandas nas próprias regiões de São Paulo. Ontem, o governador demonstrou na prática como pretende trabalhar, quando disse que irá adotar um "governo itinerante". E parece que enxergou a importância de garantir também um olhar especial para o Grande ABC. Foram três visitas a cidades da região no mesmo dia: Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Santo André. E ainda teve a agenda em São Bernardo no dia seguinte em que asumiu o Estado. Ou seja, quatro das sete cidades já receberam atenção direta do novo governador.

Na agenda de ontem, Rodrigo inaugurou Poupatempo em Ribeirão Pires. Em Rio Grande, deu autorização para início das obras da rodoviária e da nova estação ferrroviária na cidade. E, em Santo André, visitou a Feira da Fraternidade, que acontece até hoje no estacionamento do Paço. Na agenda, o governador já anunciou que irá voltar nos próximos dias, quando irá falar do repasse estadual para o custeio do Hospital Doutor Radamés Nardini, em Mauá. É bom saber que o governador sabe o caminho do Grande ABC. E, principalmente, conhece as demandas. Agora, portanto, é hora de colocar o plano em prática.