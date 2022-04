Carla e Orlando Morando são donos de marca de cerveja produzida no Interior

Sérgio Vieira

Do Diário do Grande ABC



10/04/2022 | 07:42



Propagada como a melhor cidade do Brasil para investimentos da indústria, São Bernardo não parece ser, de fato, a escolha do prefeito Orlando Morando (PSDB) quando o assunto é atividade empresarial. Além de ter transferido a sede da empresa OAC Participações, da qual é sócio majoritário, para o bairro Ipiranga, na Capital, como o Diário mostrou na edição de sexta-feira, mais uma empresa ligada ao tucano também tem relação com outra cidade.

A distribuidora de bebidas Cerbom, que tem como sócios a deputada estadual Carla Morando (PSDB); José Carlos Vinturini (sócio minoritário da OAC e asesor da liderança do PSDB na Assembleia) e a holding Super Ponto Participações Empresariais, que também tem Orlando Morando como acionista principal, segundo dados da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), é dona de uma marca de cerveja que é produzida a 215 quilômetros de São Bernardo.

A empresa de Orlando e Carla Morando é dona da Lübeck, cerveja artesanal que é produzida no parque fabril da Brew Center, localizado em Ipeúna, em um modelo conhecido como ''''cervejaria cigana''''.

Em fevereiro do ano passado, durante uma visita do apresentador Ratinho a São Bernardo, Orlando publicou, em sua página no Facebook, uma referência à cerveja, sem dizer que é dono da marca.

Quem cuidou da criação do site da cerveja foi a publicitária Ligia Ramos, atual secretária de Cultura de São Bernardo e que antes ocupou cargo comissionado na Secretaria de Comunicação.

Fisicamente, a distribuidora Cerbom fica em São Bernardo. Mas, com a terceirização da linha de produção no Interior paulista, a empresa do prefeito de São Bernardo deixa de gerar empregos no município que ele comanda, além de recolher o ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços) na cidade de origem, ou seja, em Ipeúna. Parte do ICMS normalmente volta em recursos para a cidade em que o imposto foi recolhido.

O site especializado brejas. com.br retrata da seguinte forma a empresa de Orlando e Carla: "A Lübeck é uma linha de cervejas premium pertencente à ''''Distribuidora de Bebidas Cerbom'''', de São Bernardo do Campo (SP). Por não ter fábrica própria, ela é feita sob contrato pela ''''Brew Center'''', empresa de Ipeúna (SP) que tem sededicado a prestar serviços de produção terceirizada para cervejarias ciganas".

Procurado pelo Diário, a assessoria de Orlando respondeu dizendo que "o prefeito Orlando Morando informa que, como o próprio nome diz, a Cerbom é uma distribuidora e não uma fabricante. A fábrica, que não é de sua propriedade, já existia antes da criação da Cerbom". Não respondeu, no entanto, a pergunta se o comportamento empresarial de Orlando não divergia da própria campanha institucional da Prefeitura, que busca estimular novos investimentos na cidade. E não no Interior.