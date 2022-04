Zelensky agradece Grã-Bretanha e Áustria pelo apoio, mas clama por mais sanções

09/04/2022 | 22:24



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu neste sábado, 9, aos líderes da Grã-Bretanha e da Áustria por suas visitas à Kiev e por suas promessas de mais apoio à Ucrânia. Em seu de vídeo diário à nação, o ucraniano também agradeceu à presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e ao primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, pelo evento global que arrecadou mais de 10 bilhões de euros para os ucranianos que tiveram de deixar suas casas.

Zelensky disse que os países democráticos estão unidos no trabalho para acabar com a guerra. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o chanceler austríaco, Karl Nehammer, se tornaram os mais recentes de vários governantes europeus a se encontrarem com Zelensky em Kiev.

"Porque a agressão russa não pretendia se limitar apenas à Ucrânia, apenas à destruição de nossa liberdade e nossa vida", disse ele. "Todo o projeto europeu é um alvo para a Rússia."

Zelensky repetiu seu pedido de um embargo completo ao petróleo e gás russos, chamando-os de fontes da "autoconfiança e impunidade" da Rússia. "Mas a Ucrânia não tem tempo para esperar. A liberdade não tem tempo para esperar. Quando a tirania começa sua agressão contra tudo que mantém a paz na Europa, uma ação deve ser tomada imediatamente", apelou o presidente ucraniano.

O líder da Ucrânia acrescentou: "E um embargo de petróleo deve ser o primeiro passo. Além disso, por todos os Estados democráticos, todo o mundo civilizado. Então a Rússia vai sentir. Então será um argumento para eles buscarem a paz, para parar a violência insensata". Fonte: Associated Press.