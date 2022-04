Juventus bate Cagliari de virada e ainda sonha com o título do Italiano

09/04/2022 | 19:34



Após cair diante da rival Inter de Milão na rodada passada, a Juventus reagiu neste sábado com uma vitória de virada. Fora de casa, superou o Cagliari por 2 a 1, mostrou poder de reação e voltou a sonhar com o título do Campeonato Italiano. A equipe de Turim agora está a cinco pontos do líder Milan, na quarta colocação.

No entanto, a Juventus tem um jogo a mais que os rivais neste momento. E pode ver os primeiros colocados retomarem a vantagem anterior se vencerem seus jogos neste domingo. Enquanto o Milan soma 67 pontos, a Inter e o Napoli tem 66 cada. Em compensação, o time de Turim segue com folga na zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Em busca da recuperação depois da dura decepção contra a Inter, rival direto na briga pelo troféu, a Juventus assustou os torcedores ao levar 1 a 0 logo aos 10 minutos do primeiro tempo. O brasileiro naturalizado italiano João Pedro foi o responsável por abrir o placar no estádio Unipol Domus.

Passado o susto, a Juventus assumiu o controle da partida e dominou o restante da etapa inicial. E, antes do apito final, o zagueiro holandês Matthijs de Ligt cabeceou para as redes para empatar o duelo, nos acréscimos.

Dominante também no segundo tempo, o time de Turim também sofreu para chegar ao gol da virada. Aos 30 minutos, o atacante sérvio Dusan Vlahovic anotou seu quinto gol no Italiano desde que chegou ao clube, em janeiro, e confirmou o favoritismo dos visitantes.

O resultado complicou a vida do Cagliari na competição. Com sua quinta derrota consecutiva, a equipe da casa estacionou nos 25 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento.