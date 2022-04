Casemiro marca, Real Madrid vence e amplia vantagem na liderança do Espanhol

09/04/2022 | 18:55



Com grande atuação dos jogadores brasileiros, o Real Madrid fez a lição de casa neste sábado. Com gol de Casemiro e assistências de Vinicius Junior e Rodrygo, o time da capital derrotou o Getafe por 2 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, e ficou mais perto da conquista do Campeonato Espanhol.

Faltando ainda sete jogos a disputar, o Real chegou aos 72 pontos e abriu 12 de vantagem sobre o vice-líder Sevilla. O Barcelona ocupa o terceiro lugar, com 57, mas tem dois jogos a menos na tabela. Ou seja, virtualmente poderia alcançar 63, se confirmar o favoritismo nas partidas atrasadas. O Atlético de Madrid aparece em quarto, com os mesmos 57. Já o Getafe é o 14º, com 32.

Franco favorito neste sábado, o Real começou com tudo. Aos 3 minutos, Benzema já balançava as redes dos visitantes. Mas teve sua comemoração frustrada pela arbitragem, que assinalou impedimento. A torcida madrilenha precisou esperar mais 34 minutos para celebrar nas arquibancadas.

Foi quando Vinicius Junior acertou lindo passe de trivela na área, encontrando com precisão a cabeça de Casemiro. O volante surgiu entre dois marcadores para completar para as redes, em jogada que poderia ter saído em jogo da seleção brasileira. O Real ainda contou com Marcelo, Éder Militão e Rodrygo entre os titulares.

No segundo tempo, Valverde quase ampliou em cobrança de falta. Ele levou perigo em forte chute, que passou rente ao pé da trave, aos 18. O segundo gol veio quatro minutos depois. Lucas Vázquez tabelou com Rodrygo pela direita, dentro da área, e completou para as redes. Na sequência, Militão quase ampliou a vantagem dos anfitriões, de cabeça.

O modesto time do Getafe só conseguiu finalizar a gol aos 45 minutos do segundo tempo. O centroavante turco Enes Unal investiu pela direita, invadiu a área e carimbou o pé da trave, dando um susto na torcida do Real.

Ainda neste sábado, Villarreal e Athletic Bilbao empataram por 1 a 1, na casa do primeiro. Os gols foram marcados por Garcia, para os visitantes, e Pedraza. Os dois times fazem uma disputa direta pelo sétimo lugar, no momento com o Villarreal e seus 46 pontos. A equipe de Bilbao vem logo atrás, com 45.