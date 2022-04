Responsabilidade fiscal deve haver, mas não a qualquer preço, diz Jaques Wagner

09/04/2022 | 18:41



Representando a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Jaques Wagner (PT-BA) defendeu neste sábado, 9, que é "claro que tem de ter" responsabilidade fiscal, mas que ela não pode ser tomada a qualquer preço. "Mas não precisamos estar no extremo, morra-se de fome porque não podemos sair um milímetro (da responsabilidade fiscal). Eu acho que é uma questão de posologia", afirmou, durante a Brazil Conference, em Boston (EUA).

Wagner disse ainda "não ter dúvidas" de que uma eventual vitória do ex-presidente Lula em outubro desaguará em um "governo amplo" e um "presidente melhorado". "Não é um ET que está baixando para ser candidato no Brasil. É alguém que tem história. O que ele fez está na rua", disse, narrando uma conversa com um empresário nos EUA.