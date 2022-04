Tottenham vence Aston Villa fora e abre vantagem no 4º lugar do Inglês

09/04/2022 | 15:44



O Tottenham foi muito oportunista para vencer o Aston Villa por 4 a 0 na tarde deste sábado em pleno Villa Park. O time de Antonio Conti assume a quarta colocação do Campeonato Inglês com a vitória e se firma na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, abrindo vantagem para o rival Arsenal.

O Tottenham segue na acirrada briga pelo G4 do Campeonato Inglês, terminando a rodada em quarto, com 57 pontos, três a mais que o Arsenal, que possui um jogo a menos e perdeu nesta rodada. Esta é a quarta vitória consecutiva do time londrino. Já o Aston Villa chega a quatro derrotas seguidas, a pior sequência do time sob comando de Steven Gerrard. Com 36 pontos, o clube segue caindo na tabela e agora ocupa a 12ª colocação.

O placar final não reflete o domínio do Aston Villa no primeiro tempo, mas foi o time de Londres quem saiu na frente. Na segunda etapa, o Tottenham foi letal e marcou três vezes para sacramentar a vitória. O lateral brasileiro Emerson Royal foi um dos destaques da partida ao lado de Harry Kane, Kulusevski e Son, que marcou três gols. Philippe Coutinho fez um bom jogo no primeiro tempo, mas caiu de nível na etapa final e foi substituído.

O Tottenham aproveitou um lançamento para o ataque logo nos primeiros minutos de jogo e abriu o placar. Depois de uma tentativa de finalização de Harry Kane, a bola sobrou para chute de primeira de Son. A bola ainda pegou na trave antes de entrar, aos 3min. A partir disso só deu Aston Villa no primeiro tempo.

O ataque, comandado por Philippe Coutinho, foi para cima do time visitante e pressionou em busca do empate, que só não saiu por conta das boas defesas de Hugo Lloris. Foram sete no total durante o primeiro tempo. Nos acréscimos, Coutinho bateu falta com muito efeito da lateral do campo e Lloris fez a defesa em cima da linha.

Assim como foi no começo do jogo, o Tottenham voltou a marcar logo após o retorno dos vestiários. Lloris chutou a bola para o campo de ataque, Harry Kane desviou de cabeça para Kulusevski, que dominou e bateu cruzado para fazer 2 a 0.

O pivô de Harry Kane estava em dia e o terceiro gol do Tottenham saiu aos 21 minutos e foi muito parecido. Após lançamento de Emerson Royal, Kane desviou de cabeça e Son saiu no mano a mano com a defesa do Aston Villa para fazer 3 a 0.

O sul-coreano Heung-min Son completou seu hat-trick aos 26 minutos. Kulusevski fez grande jogada na linha de fundo e tocou para trás nos pés de Son. O asiatico finalizou com perfeição mais uma vez e marcou mais um, 4 a 0. Já nos lances finais, Lloris saiu jogando errado e o Aston Villa quase fez o "gol de honra", mas a bola foi para fora.

O próximo compromisso do Tottenham será no sábado, dia 16 de abril, contra o Brighton & Hove Albion em Londres. Já o Aston Villa, que teve seu jogo contra o Liverpool adiado por causa das demais competições que o rival disputa, deverá voltar a campo para enfrentar o Leicester City no dia 23 de abril.