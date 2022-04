Viviane Araújo ouve as batidas do coração de seu bebê em ultrassom e brinca -Bateria de escola de samba

09/04/2022 | 15:11



Viviane Araújo está curtindo muito sua gravidez, e na última sexta-feira, dia 8, a musa compartilhou com seus seguidores o momento em que estava fazendo um ultrassom e ouviu as batidas do coração de seu bebê.

- Eita! Estou hoje aqui fazendo o ultrassom, ouvindo essa batida gostosa, essa bateria de escola de samba, olha, que delícia!

Ela ainda brincou com uma de suas enfermeiras, dizendo que a moça só estava lá porque queria descobrir o sexo do bebê, mas que teria que esperar até o dia do chá revelação.

- Ainda falei para a doutora Andrea: Não passa lá para a gente não ver o sexo.

Nas imagens, o baby estava apenas de costas, e a futura mamãe ficou feliz:

- Isso mesmo, bebê. Fica assim para a gente não ver.

Qual seu palpite? Viviane está esperando um menino ou uma menina?