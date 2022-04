Irmão de Rodrigo Mussi anuncia o nascimento do primeiro filho: O Luca nasce, o Rodrigo renasce!

09/04/2022 | 15:11



Mais um Mussi para a família! Neste sábado, dia 9, o primeiro filho de Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, nasceu. Na última sexta-feira, dia 8, o irmão do ex-BBB compartilhou que sua esposa havia entrado em trabalho de parto e revelou que, ao ouvir a notícia, Rodrigo apertou sua mão.

Através dos Stories do Instagram, Diogo anunciou o nascimento de Luca em poucas palavras. Já em seu feed, o advogado aproveitou o espaço da legenda para escrever uma linda homenagem ao recém-nascido.

Que sentimento louco é esse que estou sentindo por você, meu filho? Eu quero lhe ensinar a ter fé, ser forte, responsável e saber valorizar a felicidade. Quero lhe ensinar o valor e a importância da mulher na vida de um homem, o quão devemos admirar o poder e a perseverança da mulher. Que eu consiga lhe ensinar a respeitar as pessoas, os animais, as diferenças e que você não aceite desigualdades, que jamais desista. Que eu possa lhe mostrar o amor mais puro de um pai. Que eu consiga lhe apresentar as frustrações para que conheça as superações. Também quero lhe ensinar que ser sincero é o melhor caminho.E se um dia eu falhar (eu vou falhar), que você aprenda a perdoar.

Além de fazer lindas promessas ao filho, ele também aproveitou para mostrar todo o seu amor à esposa, Bruna Pevide Mussi, e agradecer todos os seguidores:

Bruna, que orgulho de você, meu amor! Que mulher forte, corajosa e incrível. Não vejo a hora de estarmos juntos no próximo Natal, com o Rafael e Rodrigo me ajudando a dar ao Luca a família que não tivemos. Amo vocês e saibam que, se depender de mim, nada de ruim acontecerá. Obrigado a todos pelo carinho, de coração! O Luca nasce, o Rodrigo renasce!